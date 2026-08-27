La Fiorentina lancia la prima offerta per Zirkzee, la palla passa allo United. Intanto un altro club tenta il sondaggio

La Fiorentina è vicina a Joshua Zirkzee. Dopo aver praticamente certificato la cessione di Moise Kean al Como, il club viola sta accelerando le pratiche per prendersi il sostituto. Il Manchester United ha dichiarato la volontà di cederlo, l'olandese ha aperto all'opzione Fiorentina.

Fiorentina, ecco l'offerta: adesso…

Come riporta Sky Sport, Paratici e il club viola hanno depositato la prima offerta ufficiale per Zirkzee. La palla passa ai Red Devils. Dovrebbe trattarsi di una proposta basata su prestito oneroso a 5 milioni con diritto di riscatto di 20 milioni.

Ma occhio all'Atletico

Occhio, però, anche alla possibile concorrenza: lo riporta Matteo Moretto. L'Atletico Madrid è da tempo a caccia di un centravanti e, nelle ultimissime ore, avrebbe effettuato un rapido sondaggio proprio per Zirkzee.