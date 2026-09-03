Fiorentina, Brozovic resta un obiettivo: trattativa ancora aperta. Le ultime novità

La Fiorentina non ha ancora chiuso il proprio mercato. Il nome che potrebbe essere giusto per completare il centrocampo è quello di Marcelo Brozovic, libero dopo la conclusione della sua esperienza con l’Al-Nassr e quindi acquistabile anche dopo la chiusura della sessione estiva.

La proposta viola

Il club viola ha presentato al croato una proposta biennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione, inizialmente respinta perché considerata troppo bassa. I contatti, però, proseguono: l’entourage dell’ex Inter avrebbe avanzato una controproposta e Brozovic vedrebbe con favore un ritorno in Serie A.

Concorrenza

La concorrenza principale per i viola arriva dall’Al-Ittihad, disposto a garantire cifre decisamente superiori. Sul giocatore sono stati registrati anche interessamenti di Juventus, Monaco e, soprattutto, dal Trabzonspor, che è stato protagonista in estate del colpo Mohamed Salah.

La Fiorentina considera Brozovic il profilo ideale per aggiungere esperienza, personalità e qualità dopo la partenza di Rolando Mandragora. La situazione resta dunque aperta e potrebbe svilupparsi nelle prossime ore.