Non solo il prestito, non solo il riscatto e non solo i bonus: la Fiorentina ha strappato al Como la percentuale su Kean

Non solo il prestito oneroso, non solo l'obbligo di riscatto, non solo i bonus. Nell'ambito del trasferimento di Moise Kean dalla Fiorentina al Como, la dirigenza viola ha strappato un'altra clausola importante in questo accordo.

Percentuale

Così come in altre operazioni, la Fiorentina si è garantita anche il 10% della futura, eventuale, rivendita del giocatore. Una clausola questa che fa salire il conteggio oltre i 40 milioni di euro complessivi.

I particolari dell'affare

Scendendo nel particolare: 10 milioni versati subito dai lariani per il prestito. Poi a 25 è fissato il riscatto obbligatorio e altri 5 sono di bonus. Infine, per l'appunto, c'è anche la percentuale.