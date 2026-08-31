Pedullà: "La Fiorentina si è fatta portare a spasso da Zirkzee ed è rimasta con il cerino in mano. Beto? Paratici aveva detto altro"

Nel suo punto di mercato su YouTube, il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato anche della cessione della Fiorentina di Kean al Como e dell'acquisto di Beto, con l'affare Zirkzee sfumato per i viola.

Le parole di Pedullà

“Il Como ha vinto, gli altri hanno perso. Soprattutto la Fiorentina, che si è fatta portare a spasso da Zirkzee fino al 31 agosto. Il Como ha preso Kean alle sue condizioni e i viola sono rimasti con il cerino in mano. Zirkzee giocava a tamburello e i viola non potevano aspettare ancora”.

Su Paratici e lo staff

“Beto? Attaccante discreto, ma serviva altro. Il suo arrivo stona con le parole di Paratici che diceva di voler prendere un pari livello se fosse andato via Kean. La sua permanenza a Firenze era impossibile, il rapporto era logoro. La Fiorentina dovrebbe avere un dg capace di stare dentro al calcio, invece ha solo Paratici. Gudmundsson? Decide la Lazio che fare, ha anche proposte dall'estero”.