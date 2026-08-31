Galli: "Ogni cross in area è un pericolo, in difesa nessuna garanzia. E i gol chi li fa? Pellegrino e Beto..."

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina, Giovanni Galli, è intervenuto su Lady Radio per analizzare il momento della squadra e anche quello del mercato gigliato.

La gara di sabato

“La Fiorentina magari è stata sforturnata in qualche frangente - ha detto Galli - però c'era un rigore clamoroso che non è stato dato al Frosinone e altre due occasioni altrettanto clamorose”.

“Ma i gol chi li fa?”

“Ogni cross in area di rigore era un pericolo, a centrocampo andavano più forte. La difesa non mi ha dato nessuna garanzia. E là davanti, i gol chi li fa? Pellegrino e Beto non sono Kean, perché Moise ha un determinato numero di gol nelle gambe”.

Beto

A proposito di Beto che è in arrivo, ha aggiunto: “E' un giocatore particolare, mi auguro che possa arrivare in doppia cifra, ma non è Kean. Il Beto che è andato in Inghilterra, qualche preoccupazione me la porta dietro”.