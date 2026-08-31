Ecco Beto di ritorno in Italia. Quale attaccante arriva alla Fiorentina? VIDEO

Dal punto di vista tecnico e tattico il nuovo attaccante della Fiorentina Norberto Bercique Gomes Betuncal, in arte “Beto” non ha bisogno di grandi presentazioni, avendo militato all’Udinese per 2 anni, con 65 presenze e 22 reti nelle due stagioni in Friuli. Punta centrale pura, di dominante stazza fisica e buona velocità a dispetto della corporatura, nell’estate del 2023 è passato all’Everton e per tre stagioni ha giocato in Premier League.

Un’avventura senza grandi picchi

Il roccioso portoghese di Lisbona, che tuttavia gioca per la nazionale della Guinea-Bissau, non è riuscito a farsi largo in Inghilterra a suon di raffiche di gol, avendo realizzato 20 reti in 3 stagioni in campionato, 25 totali contando anche le coppe nazionali. Un impatto non esaltante all’Everton, benché la passata stagione l’attaccante lusitano abbia segnato alcune reti rivelatesi decisive per la salvezza del club di Liverpool.

Tuttavia, come testimoniano alcuni commenti dei tifosi sui blog dei Toffees, non c’è grande rammarico per il suo addio: “È un bravo ragazzo, ha dato tutto e gli auguriamo il meglio ma non poteva giocare in una Premier media o alta”. E ancora: “Il suo posto è in Italia in una squadra media. Lì può farcela”. “Mi dispiace vada via, affettivamente. Ma 15 milioni di sterline sono da darlo via senza pensarci”.

(Quasi) sempre presente

Se non altro, non si può contestare a Beto l’integrità fisica: su 114 gare di Premier League dell’Everton, è stato disponibile per 108 volte, saltando solamente 6 partite per problemi fisici in 3 anni. Le partite da titolare in Premier League sono state però appena 41 in tre stagioni, a testimonianza del fatto che il giocatore non è mai stato davvero centrale nel progetto dell’Everton. Un elemento quindi affidabile sul piano della tenuta, benché non tecnicamente esaltante e che dovrà riuscire a calarsi al meglio nella realtà della Fiorentina, ritrovando i fasti dei tempi migliori… o una nuova maturità tecnica, dal momento che il prossimo gennaio compirà 29 anni.

I gol di Beto con la maglia dell'Everton