Paratici prova ad alzare la posta in palio per Zirkzee. E la Juventus potrebbe avere un ruolo importante. Beto...

Le figure barbine della squadra di Grosso in campo di certo non aiutano Paratici e la sua squadra, impegnati negli ultimi giorni di mercato che in casa viola si preannunciano caldissimi.

Fronte Zirkzee

Come riporta il Corriere dello Sport, continua il tira e molla sul fronte Joshua Zirkzee, prima scelta per sostituire Moise Kean. La Fiorentina è al lavoro assieme al procuratore dell’olandese per limare le distanze con il Manchester United. Paratici viole alzare il più possibile la posta in palio per convincere la controparte: prestito oneroso a 5-6 milioni con opzione vicina ai 30. Sul giocatore c'è anche la Juventus, ma se i bianconeri non lasceranno partire Jonathan David, non punteranno su Zirkzee e spianeranno la strada ai viola.

L'alternativa

La Fiorentina si è comunque cautelata, avanzando un’offerta ufficiale all’Everton per Beto. L’ex Udinese è la seconda scelta. Se non arriverà Zirkzee, la dirigenza viola affonderà il colpo per il classe 1998. Un’eventuale operazione da circa 20 milioni.