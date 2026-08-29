Il sì strappato a Zirkzee e il suo agente è atteso al Viola Park. Beto resta un piano B ancora ipotetico

Centenario o meno, il Ds viola Fabio Paratici deve trovare un attaccante per la Fiorentina e la concentrazione massima è su Joshua Zirkzee a cui, scrive La Nazione, il sì di massima è stato già strappato. I rapporti tra Paratici e il suo agente Kia Joorabchian sono molto buoni e affondano le radici negli di carriera del Ds viola.

Un salto al Viola Park

Non solo, secondo il quotidiano, l'agente è atteso proprio al Viola Park per tirare le fila di un affare inevitabilmente complesso ma già impostato. Sarà un lavoro di concerto per strappare il sì definitivo anche al Manchester United.

Piano B…eto

Il nome di Beto al momento esiste in quanto la Fiorentina necessita di aver le spalle coperte in qualche modo ma ad oggi rappresenta solo una strada ipotetica, più semplice da battere ma tenuta ancora sullo sfondo.