Di Marzio: "Segnali non positivi per Zirkzee. Manca l'ok definitivo sia del Manchester che del calciatore"

Brusca frenata nella trattativa per Joshua Zrikzee. L'olandese del Manchester United era diventato l'obiettivo numero uno per l'attacco della Fiorentina, da completare dopo l'addio (ancora non ufficiale) di Moise Kean.

Frenata

Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, la trattativa per portare il calciatore in riva all'Arno ha subito una brusca frenata. I viola non avrebbero ancora trovato l'accordo né con i Red Devils né con il calciatore. Per questo motivo Paratici si sta muovendo con decisione per il centravanti dell'Everton Beto.

Le parole dell'esperto

Questo il post sul profilo X di Gianluca Di Marzio: “Segnali non positivi per Zirkzee, il giocatore non ha dato l'ok definitivo e neanche il Manchester United. Come altra opzione resta il nome di Beto”