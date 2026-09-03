Salah: "Ho giocato in squadre come la Fiorentina, che ha una cultura calcistica forte. E in città le persone..."
All'età di 34 anni, Mohamed Salah ha deciso di dare una svolta ulteriore alla propria carriera calcistica, lasciando il Liverpool e ripartendo dal Trabzonspor in Turchia.
Liverpool e Fiorentina
“Ho giocato in club come Liverpool e Fiorentina - ha detto Salah - che possiedono una cultura calcistica molto forte. So che trovarsi in una città dove le persone sono appassionatamente legate al calcio è diverso dal trovarsi in una capitale”.
“Ho subito cercato i migliori ristoranti”
Poi Salah ha anche rivelato una curiosità: “Quando ho saputo dell'interesse del club per me, mi sono automaticamente emozionato molto. Ho anche fatto ricerche su alcuni posti e sui migliori ristoranti che ci sono nella città”.
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