Salutato Oulai il Trabzonspor accoglie Salah... e ricompone una coppia che a Firenze ha lasciato ricordi fantastici

In questi giorni in cui i tifosi della Fiorentina si godono il super mercato di Paratici, mischiando entusiasmo e curiosità per vedere finalmente all'opera in gare ufficiali la nuova Viola di Fabio Grosso, una vicenda di calciomercato concede spazio anche all'amarcord e alla nostalgia.

Non ce la faccio, troppi ricordi

Come sappiamo Mohamed Salah, dopo nove anni straordinari con la maglia del Liverpool, si è trasferito al Trabzonspor in Turchia. Lì non ha incrociato Oulai, passato nel frattempo alla Fiorentina, ma ha ritrovato un vecchio compagno di squadra proprio a Firenze. Si tratta di Stefan Savic, che al Trabzonspor gioca ormai dal 2024 e che insieme a Salah ha vestito la maglia viola nella stagione 2014/2015. Due giocatori straordinari per dei ricordi che ancora oggi sono ben impressi nella mente e nel cuore dei tifosi della Fiorentina.