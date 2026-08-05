Gli ex Fiorentina non si ricongiungono al Besiktas: Salah non raggiunge Italiano, sceglie un'altra turca

Fino a qualche settimana fa, la possibilità di rivedere due ex Fiorentina insieme altrove era davvero concreta, quasi realizzata. Invece Vincenzo Italiano e Mohamed Salah non si ricongiungeranno al Besiktas.

Niente Salah per Italiano

La leggenda egiziana ha lasciato il Liverpool con la scadenza del contratto e, dopo il Mondiale, ha valutato il proprio futuro. Proprio il Besiktas, dopo l'acquisto di Trossard, era davvero vicino all'accordo… ma i piani sono cambiati. Così Italiano non potrà accogliere l'ex viola, che però rimane comunque nel campionato turco cambiando destinazione.

L'ex viola sceglie comunque la Turchia, ma non il Besiktas

Salah è ufficialmente un nuovo giocatore del Trabzonspor. L'egiziano firma per un contratto di due anni, nel mentre è già atterrato in Turchia e ha scattato le prime foto con la sua nuova maglia.