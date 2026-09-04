La Fiorentina riflette su Brozović. Intanto spunta una nuova pretendente per l'ex Inter svincolato in Italia

Al momento non c’è ancora la svolta in casa Fiorentina per Marcelo Brozović, centrocampista svincolato che la società viola starebbe valutando per rimpolpare il centrocampo di Grosso.

Non ci sono solo i viola

Nel frattempo però è comparso un elemento nuovo: anche la Lazio sarebbe interessata al centrocampista croato, visto che i biancocelesti hanno dovuto fare un mercato a saldo zero e avendo ancora posti disponibili in rosa.

La situazione

L'offerta iniziale viola sarebbe stata di circa 2,5 milioni di euro a stagione ed è stata respinta; l'entourage del giocatore avrebbe successivamente presentato una controproposta. Da capire cosa succederà, con la partita di domani contro il Torino che potrebbe anche essere presa come indizio definitivo sul da farsi. Essendo svincolato, Brozović può essere tesserato in Serie A anche dopo la fine del mercato.