Brozovic e Sottil...il mercato può ancora riservare sorprese per la Fiorentina

Il gong è già suonato e le trattative di mercato sono finite… o quasi per la Fiorentina.

La situazione per Brozovic è ancora da definire, ribadisce stamani La Nazione. Il centrocampista croato è svincolato è può essere ancora messo sotto contratto da qualsiasi squadra, a patto che, ovviamente, trovi un accordo economico col giocatore.

E poi c'è Sottil. Lui un contratto ce l'ha, ma è rimasto senza squadra dopo che è saltato all'ultimo momento il suo passaggio al Watford. L'attaccante esterno può essere però sistemato laddove i mercati sono ancora aperti.

Per inciso, oggi chiuderanno i battenti in Belgio, Austria, Ungheria e Scozia. Domani stop in Turchia. Stop fra 24 ore anche in Ucraina, un giorno in più in Portogallo, mentre lunedì sarà la volta dell'Arabia. Ancora tempo in Croazia, in Svizzera si potranno fare affari fino all'8 e in Polonia fino al 9. Poi la Russia il 10, mentre più avanti si spingono Grecia (15 settembre) е Serbia (18).