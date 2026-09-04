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Roggi: "Va bene il tempo di conoscersi, ma l'atteggiamento deve già esserci. Grosso? Mi fido di Paratici"

Redazione /
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L'ex calciatore della Fiorentina Moreno Roggi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “L'anno scorso la maggior parte dei tifosi era contenta del mercato e di Pioli. Quest'anno, almeno personalmente, sono contento del mercato ma non di Grosso, che sulla carta non è una sicurezza come doveva esserlo Pioli. Al tempo stesso però ha fatto il suo percorso, e ciò che mi dà fiducia è che Paratici lo conosce molto bene. Non si può giudicare un allenatore da due partite, però ripensando a quello che è accaduto l'anno scorso capisco ci sia già un po' di preoccupazione riguardo l'atteggiamento della squadra”. 

“Mancano anche grinta e atteggiamento”

Poi ha aggiunto: “Gli uomini ci sono, adesso vanno assemblati. I calciatori nuovi devono conoscere l'ambiente, lo stile di gioco, soprattutto devono conoscersi tra di loro. La grinta e l'atteggiamento però vorrei vederli subito”.

“Il pallone sempre agli altri”

Infine: “I calciatori presi hanno delle caratteristiche tecniche notevoli, però per esaltarle bisogna tenere il pallone. Da quello che abbiamo visto nelle prime due partite, il pallone lo tenevano sempre gli altri”. 

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