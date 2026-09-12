Zenga: "Le parole di Grosso mi hanno colpito: come può un allenatore pensare una cosa del genere? Vanoli..."

Dopo la vittoria di ieri contro il Venezia, quest'oggi l'ex portiere di Inter e Sampdoria Walter Zenga ha avuto modo di commentare la prestazione della Fiorentina di Vanoli negli studi di SkySport.

"Mi sembra che entrambe abbiano subito 11 gol. La situazione del Venezia è particolare, perché l'avevo visto giocare a Frosinone e in quell'occasione aveva disputato una buona partita. Non è una squadra che non crea gioco o occasioni: ha un modo di giocare ben preciso, ma nella fase difensiva mostra delle difficoltà di posizionamento. Quando Hasp scivola da solo o si trova nell'uno contro uno con Pellegrino, evidentemente c'è qualcosa che non funziona".

“Le dichiarazioni di Grosso mi hanno colpito molto”

Ha poi commentato l’ennesimo cambio in panchina in casa viola: "C'è un aspetto che mi ha colpito e che, se fosse confermato, mi lascerebbe piuttosto perplesso. Mi riferisco alla dichiarazione attribuita a Grosso, secondo cui questa squadra sarebbe stata impossibile da allenare. Poi arriva un tecnico come Vanoli, che dimostra entusiasmo, prende in mano la situazione e riesce a trasformarla".

“E' impossibile che un allenatore non riesca a cambiare la sua squadra"

Ha anche aggiunto: "Se quella frase fosse realmente stata pronunciata, allora potrebbe esserci la risposta all'enigma. È impossibile che un allenatore riesca a cambiare completamente una squadra in appena quattro giorni, anche perché a Venezia ha comunque incassato due gol. Però, proprio in quella frase, potrebbe esserci stata la reazione della squadra".