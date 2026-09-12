Baiano: "Pellegrino e Beto hanno fatto bene: la squadra finalmente ha alzato il baricentro. Fagioli e Njie hanno fatto i fenomeni"

Quest'oggi l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Baiano, durante un collegamento con il Pentasport, ha detto la sua sulla squadra di Paolo Vanoli dopo la vittoria di ieri sul Venezia.

“Sia Pellegrino che Beto hanno fatto una buonissima e convincente partita, così come la squadra che finalmente ha fornito una prestazione di livello. Abbiamo visto una squadra propositiva che non ha aspettato gli avversari, ma che ha alzato il baricentro e ha spinto, non lasciando il centravanti da solo come è successo nelle partite precedenti. Questo ti porta anche a rischiare, come si è visto in precedenza, perchè non abbiamo difensori rapidissimi: ogni tanto sulle ripartenza ci addormentiamo, e ieri il Venezia ci ha punito. Nonostante tutto però le sensazioni erano ben diverse dalle altre partite: si vedeva la Fiorentina era una squadra presente. Poi alla prima occasione dei padroni di casa abbiamo preso gol, ma potevamo tranquillamente già stare in vantaggio di un paio di gol”.

“Finalmente si è vista una squadra con la giusta cattiveria”

Ha sottolineato poi un aspetto importante, una maggior cattiveria agonistica da parte dei giocatori viola: “Sicuramente serve maggior lucidità sotto porta bisogna imparare a mettere il pallone in rete per non rischiare. Quante volte è successo che gli avversari poi alla fine recuperano il risultato, se tu non gli lasci la possibilità di farlo il problema non si pone. La squadra ha attaccato con la rabbia di chi si vuole rifare, sopratutto dopo un periodo non positivo. La squadra aveva sempre ottime individualità, ma non bastano se non c'è la squadra”.

“Fagioli e Njie sono stati superlativi”

Ha poi parlato della prestazione di alcuni singoli: “Mi è piaciuta molto la prestazione di Fagioli: forse nei primi minuti è partito male, ma col passare del tempo è cresciuto. Nel secondo tempo specialmente ha messo da parte il fioretto, iniziando a giocare con la sciabola: con le qualità che ha diventa un giocatore straordinario. In questi momenti di delicatezza serve la cattiveria che ha messo in campo lui. Njie? Njie è un fenomeno, un ragazzo che se riesce a inquadrare la porta diventa devastante: trovarlo in giornate come quella di ieri, per un difensore, è come andare dal dentista".

“Vanoli finalmente ha dato equilibrio a questa squadra”

Ha poi concluso parlando del ritorno di Vanoli in panchina: “Il problema della Fiorentina, nelle prime partite, è che ci vuole equilibrio, e la squadra fino a ieri non lo aveva. I centrocampisti erano in balia delle onde, e i difensori, non essendo protetti, andavano in grande difficoltà, dovendo sempre sistemare le falle. Un allenatore in 5 giorni fa poco a livello tattico, ma può fare tanto a livello mentale: evidentemente Vanoli ha fatto scattare qualcosa nella testa dei giocatori. L'atteggiamento è completamente cambiato, ma non posso pensare che l'allenatore abbia cambiato così radicalmente la testa dei giocatori. L'allenatore può piacere come no, ma un giocatore serio, quando va in campo, deve giocare per la squadra e per i compagni: l'idea di sbagliare apposta per andare contro l'allenatore sarebbe da deficiente, anche perchè, quando arriva l'allenatore nuovo, ti mette fuori”.