Allegri: "Ecco come stanno gli infortunati. La nostra priorità sono le partite con il Bologna e la Fiorentina, poi..."

Questo pomeriggio l'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri ha partecipato alla consueta conferenza stampa della vigilia sfida contro il Bologna. E tra i temi toccati c'è anche quello relativo agli infortunati, che a una settimana dalla sfida dello Stadio Franchi con la Fiorentina potrebbero influenzare anche le scelte di Paolo Vanoli.

"Domani per noi è una possibilità di iniziare a vincere in casa, non l'abbiamo ancora fatto, ci sono poche chiacchiere da fare, sappiamo il momento in cui siamo, 3 sconfitte di fila, c'è poco da parlare e soltanto da fare. Domani abbiamo la possibilità di fare tre punti contro il Bologna che ha fatto un bel risultato contro il Sassuolo, ben allenata, con valori tecnici, ma domani per noi è molto importante e su questo... è chiaro a tutti".

“Ecco come stanno i giocatori in infermeria”

Ha fatto anche il punto sugli infortunati: "Anguissa fuori, con McTominay, Marianucci, Giovane, mentre Neres sta meglio, Lang è a disposizione. Abbiamo un numero sufficiente di giocatori per affrontare la gara nel migliore dei modi. Domani è una partita di grande responsabilità. Dalla prossima poi avremo un lasso di tempo importante per sistemare la classifica e affrontare le seguenti 9 al meglio".

“Adesso pensiamo al Bologna e a Firenze, poi miglioreremo la nostra forma fisica”

Ha parlato anche dello stato d'animo della squadra: "In questi momenti qui meno si pensa e più facciamo, è meglio. Si pensa, si parla, ma l'unica cosa è andare in campo e fare cose migliori. Abbiamo analizzato le partite, come sempre, non è che se perdiamo le analizziamo e se vinciamo no. Abbiamo preparato la partita, rispetto del Bologna e mettere qualcosa in più in entrambe le fasi, sapendo che la partita sarà lunga. I risultati cambiano l'opinione, ma strutturalmente questa squadra ha bisogno di più tempo, alcuni vengono da poche partite nelle gambe. lo sono molto fiducioso, le nostre partite più difficili sono domani e a Firenze... poi dopo la sosta miglioreremo anche sotto l'aspetto fisico".