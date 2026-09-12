Malusci: "Finalmente la Fiorentina ha avuto l'atteggiamento giusto, Vanoli ha dato subito la scossa. In fase difensiva..."

Dopo la grande vittoria della Fiorentina contro il Venezia, l'ex difensore viola Alberto Malusci è intervenuto a Radio Bruno per dire la sua sulla prestazione della squadra di Paolo Vanoli.

“Direi che la cosa piu positiva della partita di ieri sera sia stato l'atteggiamento della squadra si è finalmente visto che volevamo il risultato a tutti i costi. Nonostante si sia andati in vantaggio, stavamo giocavano bene e da subito ho avuto l'impressione che la partita la potessimo vincere. Perchè l'atteggiamento da parte dei ragazzi è stato veramente confortante, almeno per quello che ho potuto vedere io”.

“Vanoli ha dato una svolta dal punto di vista caratteriale”

Ha anche aggiunto: “E' vero che continuano ad esserci tanti errori sotto porta, ma se si vanno a guardare le statistiche si è visto da subito che eravamo superiori. E' vero anche che abbiamo vinto con una squadra modesta, passatemi il termine, ma quello che ci interessava era il risultato, nient'altro. La Fiorentina aveva valori molto piu importanti dei padroni di casa, ma sappiamo benissimo che nel calcio non vince sempre chi è piu forte. La superiorità della Fiorentina ieri è stata chiara fin da subito, e mi auguro che il campionato dei viola inizi dai novanta minuti di Venezia. Ora tocca a Vanoli metterci del suo, cosa che sembra aver già fatto dal punto di vista caratteriale”.

“Un allenatore professionista non può permettersi l'atteggiamento che ha avuto Grosso”

Ha poi spiegato cosa scatta nella testa di un giocatore in una situazione come quella vissuta dopo l'esonero di Grosso: “Innanzitutto rimango veramente basito per quello che ha detto l'ex tecnico: se le parole che sono uscite ovunque sono vere, rimango molto perplesso. Un allenatore non può permettersi di dire quello che ha detto lui. Che la squadra è inalienabile, chiedendo di fatto l'allontanamento lui stesso a Paratici. Sono parole che ti fanno riflettere anche su quello che era l'atteggiamento di Grosso stesso verso i suoi giocatori: quando un allenatore è cosi remissivo non resta altro che allontanarlo. Quello che ha detto poi ieri Paratici va in questo senso”.

“Ecco perchè Vanoli può essere l'uomo giusto”

Ha poi parlato di Vanoli: “Ora sta a lui dare una identità ben chiara alla sua squadra. La cosa importante che potrà fare in prima persona, è dare un leader a questo gruppo: a questa squadra manca e lui l'anno scorso ha dimostrato di essere un condottiero vero. Credo che finalmente si possa essere finalmente sulla buona squadra, dovremo solo dargli tempo per conoscere bene il gruppo. Qualcosa di nuovo poi dovrà farcelo vedere anche lui, ma dalle prime risposte di ieri sera direi che le cose stanno migliorando”.

“Finalmente si è visto qualcosa di diverso in difesa”

Ha poi parlato anche della fase difensiva: “Ho visto qualcosa di diverso ma questa squadra ha dimostrato che deve ancora crescere: non si può lasciare, anche se sono state poche, non si possono lasciare le occasioni che sono state concesse al Venezia. Nei singoli sicuramente devono migliorare tutti, sia in fase di reparto che nella gestione della scelta, però credo che essendo ancora all'inizio ci possa essere qualcosa che non torna. Adesso serve che salgano tutti di prestazione: Draguisi, Viery che comunque ieri ha dimostrato di aver fatto qualche step. Nonostante fosse impiegato come terzino il brasiliano ha dimostrato di poter dire la sua, come laterale di contenimento ha fatto bene”.

“Finché non si trova la giusta condizione è giusto restare umili”

Ha anche aggiunto: “La formazione finalmente era logica, con Viery che in fase di possesso stringeva mentre Jimenez saliva. Anche lo spagnolo ha fatto una buona prestazione. Ranieri lo conosciamo bene e sappiamo che se messo in condizioni discrete possa dire la sua. Sicuramente Dragusin deve migliorare, anche se ieri si è visto meglio rispetto alle uscite precedenti. Quando la squadra è in condizioni ti puoi permettere di fare tutto, anche l'uno contro uno. Quando invece non sei in condizione hai bisogno sempre dell'aiuto di un compagno. La condizione fisica adesso deve crescere, quindi per ora eviterei di prendersi rischi come presi ieri, sopratutto in contropiede".