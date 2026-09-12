Un ex Fiorentina sceglie di legarsi "a vita" al Bari: contratto fino al 2030

Arrivato in Puglia solo due stagioni fa l'ex portiere della Fiorentina ha già conquistato tutti: con grandi parate e con il suo carisma, il classe 1999 ha meritato sul campo la conferma. Stiamo parlando dell'ex viola Michele Cerofolini che, dopo aver scelto di scendere in Serie C con i biancorossi, adesso sta facendo la differenza permettendo alla sua squadra di candidarsi per una promozione diretta in Serie B.

Il Bari premia l'attaccamento di Cerofolini: lungo prolungamento di contratto per l'ex portiere viola

E nella giornata di ieri, nelle ore precedente alla sfida poi vinta per 0-3 contro l'Altamura, il Bari ha annunciato di aver prolungato il contratto al portiere. A darne notizia è stato lo stesso club tramite un comunicato sui propri canali ufficiali:

“SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega il portiere Michele Cerofolini alla Società biancorossa, ora in scadenza a giugno 2030. Avanti insieme 'Cero' !”