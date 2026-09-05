Fiorentina-Torino 1-0, gran gol di Pellegrino! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com
Fiorentina-Torino 1-0 (46' Pellegrino)
Fiorentina (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai (24' Ndour), Fagioli, Brescianini (46' Atta); Mastantuono (46' Gnonto), Pellegrino, Njie.
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47'
Gol della Fiorentina!
GOOOOL PELLEGRINO!!! Il centravanti viola spara una una gran conclusione da fuori e sigla l'1-0 per la Fiorentina!
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46'
Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per la Fiorentina: escono Mastantuono e Brescianini, vanno in campo Gnonto e Atta.
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49'
Il primo tempo tra Fiorentina e Torino finisce 0-0: i viola hanno una doppia occasione soltanto al primo minuto di gioco prima con Mastantuono e poi con Njie che però non hanno concretizzato.
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48'
Torino all'attacco e pallone in diagonale per Che Adams, torna in tempo Joao Mario per coprire la linea di passaggio.
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45'
Ci saranno quattro minuti di recupero.
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44'
Ci prova Fagioli calciando da appena fuori area, pallone che finisce alto.
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42'
Pallone lungo per Pellegrino, l'ex viola Comuzzo interviene prontamente in elevazione.
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39'
Cambio anche nel Torino: non ce la fa a proseguire Coco, va in campo Ismajili.
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36'
Anche il Torino ora è meno rapido nel movimento del pallone, ma la Fiorentina non ha cambiato ancora il passo.
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33'
Ritmi lentissimi e Fiorentina sempre più priva di spunti nella costruzione del gioco.
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30'
Cooling break in corso per le due squadre, fa molto caldo al ‘Franchi’.
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27'
Ci prova ancora Mandragora, che si gira e calcia dal limite dell'area, tiro deviato.
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24'
Primo cambio per la Fiorentina: esce Oulai per una problematica fisica, va in campo Ndour.
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23'
Gioco fermo, sembra non poter proseguire Oulai.
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22'
Altra occasione per il Torino!
Cacciamani dribbla Joao Mario e crossa sull'altro lato per l'ex viola Fortini, che va di testa trovando però la sagoma di Viery.
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20'
Lancio di Joao Mario per Mastantuono, difende bene il diretto marcatore granata e poi interviene Perri in uscita.
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17'
Fiorentina che appare più ordinata rispetto alle prime partite di campionato, ma il gioco è ancora lento.
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14'
Prova a costruire gioco in attacco il Torino, ma non trova le imbucate per gli attaccanti.
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11'
Occasione per il Torino!
Ci prova il fresco ex di turno Mandragora calciando da fuori, il suo tiro viene parato in tuffo da De Gea.
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8'
Sortita offensiva del Torino con Cacciamani che prova il cross da destra, pallone intercettato dalla difesa viola.
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5'
Squadre adesso in fase di studio, con la Fiorentina che agisce spesso per vie centrali con lanci lunghi.
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2'
Che cosa ha sbagliato la Fiorentina!
Azione della Fiorentina, difesa del Torino che si lascia scappare il pallone e Mastantuono che calcia ma centra il portiere granata Perri, pallone che va sui piedi di Njie che da destra porta spalancata calcia sul fondo!
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1'
Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!