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Fiorentina-Torino 1-0, gran gol di Pellegrino! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

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Fiorentina-Torino 1-0 (46' Pellegrino)

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Joao Mario, Dragusin, Viery, Valdepenas; Oulai (24' Ndour), Fagioli, Brescianini (46' Atta); Mastantuono (46' Gnonto), Pellegrino, Njie.

  • 47'
    goal
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    Gol della Fiorentina!

    GOOOOL PELLEGRINO!!! Il centravanti viola spara una una gran conclusione da fuori e sigla l'1-0 per la Fiorentina!

  • 46'
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    Il secondo tempo inizia con un doppio cambio per la Fiorentina: escono Mastantuono e Brescianini, vanno in campo Gnonto e Atta.

  • 49'
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    Il primo tempo tra Fiorentina e Torino finisce 0-0: i viola hanno una doppia occasione soltanto al primo minuto di gioco prima con Mastantuono e poi con Njie che però non hanno concretizzato.

  • 48'
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    Torino all'attacco e pallone in diagonale per Che Adams, torna in tempo Joao Mario per coprire la linea di passaggio.

  • 45'
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    Ci saranno quattro minuti di recupero. 

  • 44'
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    Ci prova Fagioli calciando da appena fuori area, pallone che finisce alto.

  • 42'
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    Pallone lungo per Pellegrino, l'ex viola Comuzzo interviene prontamente in elevazione.

  • 39'
    substitution
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    Cambio anche nel Torino: non ce la fa a proseguire Coco, va in campo Ismajili.

  • 36'
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    Anche il Torino ora è meno rapido nel movimento del pallone, ma la Fiorentina non ha cambiato ancora il passo.

  • 33'
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    Ritmi lentissimi e Fiorentina sempre più priva di spunti nella costruzione del gioco. 

  • 30'
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    Cooling break in corso per le due squadre, fa molto caldo al ‘Franchi’.

  • 27'
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    Ci prova ancora Mandragora, che si gira e calcia dal limite dell'area, tiro deviato.

  • 24'
    substitution
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    Primo cambio per la Fiorentina: esce Oulai per una problematica fisica, va in campo Ndour.

  • 23'
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    Gioco fermo, sembra non poter proseguire Oulai.

  • 22'
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    Altra occasione per il Torino!

    Cacciamani dribbla Joao Mario e crossa sull'altro lato per l'ex viola Fortini, che va di testa trovando però la sagoma di Viery.

  • 20'
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    Lancio di Joao Mario per Mastantuono, difende bene il diretto marcatore granata e poi interviene Perri in uscita.

  • 17'
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    Fiorentina che appare più ordinata rispetto alle prime partite di campionato, ma il gioco è ancora lento.

  • 14'
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    Prova a costruire gioco in attacco il Torino, ma non trova le imbucate per gli attaccanti. 

  • 11'
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    Occasione per il Torino!

    Ci prova il fresco ex di turno Mandragora calciando da fuori, il suo tiro viene parato in tuffo da De Gea.

  • 8'
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    Sortita offensiva del Torino con Cacciamani che prova il cross da destra, pallone intercettato dalla difesa viola.

  • 5'
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    Squadre adesso in fase di studio, con la Fiorentina che agisce spesso per vie centrali con lanci lunghi.

  • 2'
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    Che cosa ha sbagliato la Fiorentina!

    Azione della Fiorentina, difesa del Torino che si lascia scappare il pallone e Mastantuono che calcia ma centra il portiere granata Perri, pallone che va sui piedi di Njie che da destra porta spalancata calcia sul fondo!

  • 1'
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    Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

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