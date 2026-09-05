L'entusiasmo esagerato per Paratici e il pessimismo dilagante su Grosso: tecnico non aiutato dal Ds ma rischia di infilarsi nel tunnel

Il match di oggi, che segna anche finalmente l'addio a quella fase di gioco infastidita dal mercato, indicherà anche da che parte si dovrà spostare l'umore dell'ambiente viola, tra l'entusiasmo anche esagerato, secondo il Corriere Fiorentino, per il mercato e il pessimismo dilagante che avvolge l'allenatore.

Grosso poco sostenuto da Paratici

Non c'è dubbio su quale delle due sia la figura ‘debole’ tra i due Fabio della Fiorentina ma secondo il quotidiano, Grosso non è stato propriamente agevolato dal mercato di Paratici che nell'ultima settimana ha stravolto tutto l'attacco. L'allenatore però di giustificazioni ne ha poche per come la sua squadra si è presentata in campo a Roma ma soprattutto col Frosinone. Un gruppo giovane che si è sciolto alle prime difficoltà e che, senza un risultato oggi, rischierebbe di infilarsi in un pericoloso tunnel.