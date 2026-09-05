"Almeno uno sarà titolare" e le luci si spostano su Njie. La settimana ribaltata del talento svedese

Si è lievemente sbottonato ieri Fabio Grosso nel commentare le chance di alcuni dei suoi nuovi di scendere in campo oggi pomeriggio contro il Toro: e non poteva essere altrimenti, perché le scelte di mercato dell'ultima settimana hanno portato ad uno stravolgimento tale che per allinearsi al 4-3-2-1 impostato, qualche volto nuovo è inevitabile.

Faccia l'accento svedese

L'accento svedese dovrebbe essere quello del protagonista scelto dal tecnico per completare un tridente molto particolare, con Pellegrino e Mastantuono. Dall'ammissione “Penso che almeno uno dei nuovo possa partire dall'inizio” il riferimento più semplice a quello ad Alieu Njie, appena arrivato proprio dal Torino.

La settimana ribaltata

Questa partita Njie avrebbe potuto giocarla con l'altra maglia e invece si ritroverà catapultato in una realtà totalmente nuova, ad aver già una certa responsabilità perché, in attesa di Pedro Goncalves, le prime luci dei riflettori se le prenderà lui. In un tridente molto talentuoso e intrigante.