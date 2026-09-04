Atta non al meglio? Grosso ridisegna il centrocampo viola per la sfida con il Torino

Lo ha rivelato Fabio Grosso nella conferenza stampa di presentazione del match contro il Torino; Atta potrebbe non essere della partita. Il centrocampista non sarebbe al meglio della condizione e Grosso potrebbe essere costretto a ripensare il centrocampo della Fiorentina.

Il centrocampo viola

Il tecnico viola potrebbe schierare un centrocampo inedito, con Fagioli chiamato a dare qualità e ordine alla manovra, e la coppia Oulai e Ndour a garantire dinamismo, corsa e fisicità. Un terzetto con molta qualità mai visto in queste prime partite della stagione.

E dalla panchina…

A gara in corso, invece, Brescianini potrebbe rappresentare una soluzione importante, soprattutto per aumentare il peso fisico e l'equilibrio della mediana. La decisione finale, ovviamente, dipenderà anche dalle condizioni di Atta e dalle valutazioni dello staff medico e di Grosso.