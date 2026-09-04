Grosso vuole subito Mastantuono e Gonçalves. Si riparte dal 4-3-2-1, poi...

Contro il Torino sarà la prima volta per diversi nuovi acquisti della Fiorentina. Quello su cui c'è più curiosità è probabilmente Pedro Gonçalves, arrivato dallo Sporting Lisbona nell'ultimo giorno di mercato.

Subito insieme?

La Nazione in edicola questa mattina sottolinea come il giocatore sia già al lavoro con Grosso, in coppia con Mastantuono, per provare dettami e idee di gioco dell'allenatore viola. Domani contro i granata potrebbe essere proprio questa la coppia a supporto di uno tra Pellegrino e Beto.

Soluzioni

Grosso ripartirà dal già provato 4-3-2-1, con i due dietro la punta in linea in linea e senza allargarsi troppo. Nel corso della partita, però, l'allenatore viola potrebbe optare per un 4-3-3, che sicuramente si addice più al portoghese (e meno all'argentino). Una soluzione tattica tutta da scoprire, anche con i nuovi acquisti Gnonto e Njie, loro sì, esterni offensivi.