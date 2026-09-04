Bucchioni: "Neanche Guardiola sarebbe partito bene con così tanti giocatori nuovi. Fagioli in panchina? Difficile che lo accetti"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato di vari temi riguardanti la Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “La rivoluzione era necessaria dopo l'anno scorso, giusto non vedere più calciatori che stavano per portarti in Serie B. Il mercato è partito forte e a un certo punto si è inceppato, gli ultimi acquisti sono quelli rimasti disponibili. Brozovic? Nel centrocampo della Fiorentina ci starebbe benissimo, ma bisogna capire come sta e quanti soldi vuole”.

“Sabato partirei con Pellegrino”

Poi ha aggiunto: “Con una squadra totalmente nuova anche Guardiola avrebbe avuto difficoltà. La famosa amalgama si crea quando ogni giocatore sa dialogare col compagno, e questo non è possibile dopo sole due partite. Non abbiamo mai avuto la sensazione di vedere in campo una squadra, semmai singoli calciatori bravi tecnicamente. Sabato ripartirei con Pellegrino, perché ha già giocato e ha dimostrato di saper legare bene la manovra".

“Oulai e Fagioli insieme? Difficile”

Infine: “La mancanza di coppe impedisce di fare rotazioni accontentando tutti, per cui quella di Oulai e Fagioli è una situazione da capire. Se l'italiano diventa la seconda scelta, sarà dura per Grosso farglielo accettare. Al tempo stesso Oulai è un talento enorme. Vederli insieme sarà difficile, ad oggi un'opzione da non considerare”.