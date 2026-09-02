Donadel: "Ogni corso che si apre ha bisogno di tempo: tanti innesti forti, ma di prospettiva. Fagioli? La sua qualità tecnica è merce rara"

Marco Donadel, ex centrocampista della Fiorentina, è stato intercettato dopo la sfida tra le Fiorentina Legends e la squadra di Operazione Nostalgia per qualche commento sulla stagione dei viola.

Sulla squadra

“Quando c'è un nuovo corso e tanti investimenti le aspettative salgono, bisogna anche avere un attimo per tornare alla realtà: sono arrivati giocatori forti in prospettiva, ma abbastanza giovani. Capisco la piazza ma servirà un po' di tempo: in Inghilterra si danno anche due o tre anni”.

Su Fagioli

“Ogni anno si parla di annata decisiva, poi di punto in bianco un giocatore esplode: Fagioli ha già fatto vedere le sue qualità, merce rara, nel suo ruolo. Va anche detto che non ha mai giocato in una squadra perfetta, neanche alla Juventus dove comunque ha fatto vedere le sue doti. Nessuno ti regala niente a questo livello, appena sbagli ti assaltano”.