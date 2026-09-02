Pizarro: "All'OIimpico ho avuto paura, poteva finire tanto peggio. Il Frosinone non può passeggiare a Firenze"

David Pizarro, ex centrocampista della Fiorentina, ha parlato a margine della sfida tra Fiorentina Legends e la squadra di Operazione Nostalgia. Queste le sue parole.

Sull'avvio della Fiorentina

“Sono stato all'Olimpico e ho avuto paura, poteva finire tanto peggio… è una squadra nuova che, a differenza della nostra Fiorentina, ha bisogno di tempo per rifare tutto da capo. Mi auguro che prima o poi si possa trovare ciò che serve per fare un campionato importante perché comunque sono stati spesi 160 milioni, e questa piazza ha un palato fino, gli piace il calcio e te lo fanno sapere”.

Sugli obiettivi

“Obiettivo minimo? La certezza di cosa fare in campo è la prima cosa da trovare, e poi recuperare la personalità: con tutto il rispetto, il Frosinone non può venire a passeggiare a Firenze”.