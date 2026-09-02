Masini: "Questa maglia significa appartenenza e legame con la città. Il calcio fa parte di Firenze perché è arte"

Marco Masini, dalla sfida tra le leggende della Fiorentina e la squadra di Operazione Nostalgia, è intervenuto per commentare la serata e il significato di una maglia come quella viola.

Sull'evento

“Sono tornato apposta per essere qua stasera, ho visto tanti idoli che poi sono diventati amici, per me è una grande soddisfazione e un onore. Per un tifoso come me vedere queste squadre è la consapevolezza che il tempo è passato, ma che si può tornare a quelle emozioni che mi hanno fatto vivere anni fa”.

Sul peso della maglia

“Questa maglia significa sempre molto, aldilà del Centenario: significa appartenenza, aver vissuto un'adolescenza con dei campioni, ed è un collegamento alla città incredibile. Si sente questo legame, un giglio che unisce tutte le generazioni a questa città che ha nell'arte un punto di forza. E il gioco del calcio è arte, per cui fa parte di questa città anche attraverso la Fiorentina”.