G. Rodriguez: "Nel calcio ci vuole personalità e questa Fiorentina deve ritrovarla. So che a Firenze è difficile, ma servirà tempo: sono fiducioso"

Gonzalo Rodriguez, ex difensore della Fiorentina, ha parlato dopo la sfida tra le leggende viola e la squadra di Operazione Nostalgia: queste le sue dichiarazioni.

Sulla squadra

“Nel calcio serve la personalità, e questa Fiorentina è molto giovane: i giocatori che avevano un peso caratteriale nello spogliatoio, come Mandragora, sono andati via. Ancora serve un leader”.

Su Mastantuono

“Mastantuono ha 18 anni, è arrivato ora nel calcio italiano che per gli attaccanti è sempre difficile, tutte le squadre sono forti difensivamente. Dobbiamo aspettarlo un po', ma è una squadra tutta nuova, piena di giovani, c'è bisogno di tempo. So che a Firenze è difficile chiedere tempo, ma io ho fiducia nella squadra”