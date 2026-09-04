Valcareggi: "Giusto che Mandragora sia andato via, come Gosens. Antognoni? Su Batistuta e Rui Costa ha ragione"

Il procuratore e tifoso della Fiorentina Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: “Mandragora non aveva più voglia di stare a Firenze e non sono d'accordo con chi critica la sua gestione. Aveva fatto il suo tempo, come Gosens, e poi magari aveva voglia di giocare e qui non poteva farlo. Chi sostiene che non ci può presentare con giocatori come Beto e Gnonto non mi trova d'accordo, sono calciatori che hanno una carriera e che sono costati dei soldi”.

“Senza Antognoni la Fiorentina sarebbe morta”

Poi ha aggiunto: “Al mercato do 10 perché la Fiorentina che è stata costruita mi piace tanto, quindi non vedo altro voto da poter dare. Centenario? Basta parlare dell'assenza di Antognoni, ha spiegato molte volte il perché non c'è andato. La gente si è arrabbiata per quello che ha detto su Batistuta e Rui Costa, ma è la verità: loro sono andati via, lui è rimasto a Firenze quando lo voleva mezzo mondo. E se Antognoni fosse andato via la Fiorentina sarebbe morta”.