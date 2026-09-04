Abate: "La Fiorentina ha fatto un mercato di primo livello, ma serve tempo anche a loro. Mandragora è già pronto"

Ignazio Abate, nuovo allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di quella che sarà la partita contro la Fiorentina di domani. Queste le sue parole anche dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Monza.

Come arriva il Torino?

“In questi due giorni non abbiamo avuto tanto modo di lavorare sul campo. Fatto sedute video, i ragazzi hanno avuto sempre approccio positivo. Due allenamenti sul campo, ho respirato energia giusta e i nuovi hanno portato entusiasmo”.

L'arrivo di Mandragora

"Mandragora? Con lui l'assetto non cambia tanto, aumentiamo di spessore e qualità A importante ed esperto, è un leader ed è un acquisto importante. Mandragora è il più pronto di tutti i nuovi arrivati".

Sulla gara

"La Fiorentina è l'esempio lampante che quando crei un nuovo progetto, serve tempo. Hanno fatto un mercato di primo livello e ambizioso ma serve tempo per trovare l'amalgama. Anche noi siamo in questa situazione. Sono forti, sarà una trasferta difficile ma anche noi siamo 9 punti e abbiamo una voglia di feroce di far nostra la partita".