"Oulai sarà venduto al doppio di quanto è stato pagato. Gnonto? Se sta bene può tornare in Nazionale"
L'agente di mercato Guillherme Afonso ha parlato di alcuni nuovi acquisti della Fiorentina durante il Pentasport di Radio Bruno. Ecco il suo pensiero:
Sul centrocampista ivoriano
“Oulai è un centrocampista molto interessante, arrivato in un momento importante della carriera. Penso che in futuro lo rivenderanno al doppio rispetto a quanto lo hanno pagato oggi. Bisogna vedere però come si integrerà, il campionato italiano è sempre molto difficile”.
L'acquisto di Gnonto
Infine un giudizi anche su Gnonto: “E' un acquisto intelligente, se sta bene potrebbe tornare anche in Nazionale”.
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