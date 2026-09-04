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"Oulai sarà venduto al doppio di quanto è stato pagato. Gnonto? Se sta bene può tornare in Nazionale"

Redazione /
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L'agente di mercato Guillherme Afonso ha parlato di alcuni nuovi acquisti della Fiorentina durante il Pentasport di Radio Bruno. Ecco il suo pensiero: 

Sul centrocampista ivoriano

“Oulai è un centrocampista molto interessante, arrivato in un momento importante della  carriera. Penso che  in futuro lo rivenderanno al doppio rispetto a quanto lo hanno pagato oggi. Bisogna vedere però  come si integrerà, il campionato italiano è sempre molto difficile”.

L'acquisto di Gnonto

Infine un giudizi anche su Gnonto: “E' un acquisto intelligente, se sta bene potrebbe tornare anche in Nazionale”. 

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