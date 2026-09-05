Prima settimana 'senza' Thorstvedt: Grosso pronto a sconfessarsi con Fagioli e Oulai. Ma il play chi lo fa?

Il nome di Kristian Thorstvedt ha aleggiato sul Viola Park per tre mesi abbondanti ma con la chiusura del mercato ha finalmente dato tregua alla Fiorentina: tra i calciatori “che volevamo ma non sono arrivati” c'è probabilmente anche lui. E negli ultimi giorni le ipotesi sulla mediana si sono potute orientare sull'assetto definitivo: tale non sarà però oggi contro il Torino, a causa degli acciacchi di Atta.

Grosso contro se stesso

Ed ecco allora che Grosso è pronto a sconfessarsi, secondo il Corriere dello Sport, lanciando insieme Fagioli e Oulai, la coppia della discordia, la cui convivenza è sempre stata trattata con i guanti da parte del tecnico. Oggi i due partiranno dall'inizio, insieme a Ndour, la componente indispensabile di fisicità: resta da chiarire chi farà il play però. Sia Fagioli che Oulai ci hanno provato ma l'ivoriano è ancora tutto da scoprire tatticamente.