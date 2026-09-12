Biasin: "Con questo atteggiamento Mastantuono cambierà la stagione della Fiorentina. Vanoli ha semplicemente riportato serenità"

Questa mattina, dopo il ritorno alla vittoria della Fiorentina, il giornalista sportivo Fabio Biasin ha avuto modo di esaltare la prestazione di Franco Mastantuono durante un collegamento con Radio Sportiva.

“Diciamo che ieri è arrivata questa tripletta che lo riporta nella dimensione in cui pensavamo fosse già lo scorso anno. Dal momento in cui un club come il Real Madrid decide di investire cosi tanti soldi su un giocatore del genere, qualcosa vuol comunque vero. E' chiaro che ci si aspettava che potesse essere convocato al mondiale, ma dopo la stagione negativa è stato costretto a rinunciarci”.

“L'atteggiamento di Mastantuono è la sorpresa piu grande”

Ha sottolineato anche un aspetto molto positivo: “Quello che mi piace molto dell'argentino è l'atteggiamento: l'idea che un giocatore in qualche maniera momentaneamente allontanato dal Real Madrid, prestato in Italia, non si sia minimamente spento mi piace. Già nelle prime partite, nonostante le sconfitte, si vedeva che l'atteggiamento era quello giusto. Anzi probabilmente mi è parso fin troppo voglioso di dimostrare il suo valore che si è incartato”.

“Vanoli è riuscirò a ridare serenità allo spogliatoio”

E' tornato sulla partita di ieri: “Ieri invece è venuto fuori il suo reale valore, il suo talento cristallino, di un giocatore che in Serie A può fare davvero la differenza. Non sono tanti i giocatori che hanno quel tipo di qualità e di caratteristiche tecniche. Diciamo che Vanoli alla prima partita è riuscito a dare serenità al gruppo, un a squadra con un grande potenziale che nelle prime giornate aveva sbagliato tutto”.

“Adesso deve creare una squadra che abbia prospettiva”

Ha poi concluso: “Non c'è però da sorprendersi di questo. Il mercato fatto dalla Fiorentina è stato un mercato diciamo complicato, ben sapendo che a Firenze sono arrivati giocatori molto importanti ma sottolineando che fossero veramente tanti. L'ultimo mercato dei viola a me è parso una sorta di macedonia, adesso tocca a Vanoli mettere insieme tutti i pezzi per creare una squadra che abbia prospettiva. E a Venezia la luce se l'è presa un giocatore dalle caratteristiche evidentemente superiori”.