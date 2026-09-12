Douvikas: "Felice che Kean sia arrivato al Como. Concorrenza? C'è bisogno di tutti, e per caratteristiche..."

Anastasios Douvikas, attaccante del Como ed una delle punte di diamante della squadra di Fabregas, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, pubblicata nell'edizione odierna del giornale. L'attaccante greco si è soffermato anche sull'arrivo di Moise Kean al club lariano, uno dei trasferimenti più discussi dell'estate.

Sulla concorrenza con Kean

Queste le parole di Douvikas: "Concorrenza con Kean? Il mister ha già dimostrato di sapere come gestire la squadra. Io e Moise siamo concentrati sul Como e sono veramente felice che un giocatore così forte sia arrivato a lottare con noi, sappiamo che servirà l'apporto di tutti".

“Tra me e Kean…”

La punta greca ha poi analizzato analogie e differenze tra le sue caratteristiche e quelle dell'ex Fiorentina: "Siamo entrambi fisici e cerchiamo la profondità ma abbiamo caratteristiche diverse. Possiamo giocare insieme proprio perché ci completiamo".