Pedullà: "Questa Fiorentina non è certo inallenabile. Solo un cialtrone poteva criticare Mastantuono dopo tre partite"

Il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà si è espresso sui propri canali social parlando della Fiorentina a margine della vittoria viola sul Venezia.

Cosi sui suoi social Pedullà: “Alziamo una mano come fa Paolo Vanoli per dire che la Fiorentina non era certo inallenabile. Ma aveva soltanto un Grosso problema. Chi ha fatto le scelte non l'aveva capito. E ha rimediato, meglio tardi che mai".

Il giornalista ha poi proseguito, non risparmiando critiche a chi aveva espresso dubbi sull'acquisto di Mastantuono da parte della Fiorentina: “Vota Antonio Anzi Mastantuono: solo i cialtroni potevano massacrarlo di critiche dopo tre partite”.