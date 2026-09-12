Dodo escluso dai titolari e criptico sui social: "Dio ha in serbo qualcosa di meglio"

Alla bella vittoria della Fiorentina sul Venezia non ha preso parte Dodo, col terzino brasiliano rimasto seduto in panchina per tutti e novanta i minuti della partita. Il brasiliano alla vigilia pareva essere certo di un posto da titolare, ma in realtà è stato tra gli esclusi di lusso del tecnico gigliato.

Il messaggio social di Dodo

Va in tal senso segnalata anche una storia su Instagram, pubblicata dallo stesso Dodo, in nottata: “Dio ha in serbo qualcosa di meglio per me, a lui affido il mio futuro”. Riferimento alla Fiorentina o semplice volontà di condividere un messaggio religioso?

La storia

Questa la storia Instagram di Dodo.