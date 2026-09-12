Quella novità tattica introdotta da Vanoli e da cui hanno tratto beneficio tutti, a partire da Fagioli

Nella sua edizione odierna, La Gazzetta dello Sport si concentra anche sulle novità tattiche introdotte da Paolo Vanoli, alla sua prima partita da neo allenatore viola

Un modulo inedito

Vanoli per il suo esordio bis ha scelto di presentarsi con un 4-2-3-1 finora mai visto, spostando Arthur Atta sulla trequarti: mossa vincente. Schierare lì il francese ha permesso alla Fiorentina di poter costruire con più imprevedibilità, potendo sfruttare maggiormente la velocità e la fantasia delle sue ali: Mastantuono a destra più incline ad accentrarsi, Njie a sinistra più propenso al dribbling ed alla ricerca del fondo del campo.

Grande prestazione di Fagioli

I tre davanti, assieme a Beto, avevano la protezione di Ndour e Fagioli. L'ex Juventus è stato al centro del gioco con 78 palloni toccati, primo in questa classifica. Ottima anche la sua fase difensiva, con un paio di recuperi di spessore.