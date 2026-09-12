Mastantuono porta la Viola al Grand Hotel, Dragusin perenne contraerea contro Adams. Vanoli ed una prima convincente

Fiorentina in gondola, Venezia in bambola. Quattro gol, tre punti, due protagonisti (Mastantuono e Fagioli), una convinzione: la squadra viola non vale l’ultimo posto in classifica e neanche il penultimo. La prima del Vanoli 2 la vendetta (contro chi lo esonerò senza pietà) è il necessario ricostituente per la classifica. La vittoria è ciò che doveva arrivare dalla trasferta a Venezia dopo tre batoste, ed è arrivata.

I problemi restano

Mastantuono non segnerà a grappolo ogni partita e viene da chiedersi chi può essere il goleador di questa squadra, dove nessun giocatore ha un patrimonio di reti nel curriculum. Tuttavia ci sono molti interpreti di qualità. Magari un bel complesso di archi, fiati e percussioni può nascondere l’assenza del primo violino. Comunque stasera è musica!

Voti e giudizi

Dragusin – 7 – Il suo capoccione è una perenne contraerea contro i “droni” veneziani. Prove di forza con Adams.

Fagioli – 7,5 – Gran partita con qualche brillante intuizione e una miriade sorprendente di recuperi palla. Diffonde grinta e tocchi di classe.

Mastantuono – 9 – Due gol di sinistro e uno di muso: tripletta (la più giovane della storia viola) che trasporta la Fiorentina (e i suoi tifosi) dalla Cajenna al Grand Hotel.

Allenatore: Vanoli – 6,5 – Il bel gioco può attendere (e forse con lui non lo vedremo mai). La squadra va in svantaggio però stavolta reagisce. I cambi danno qualcosa in più.