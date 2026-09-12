Bucchioni: "Se la Fiorentina ha reagito è merito di Vanoli, la squadra era contro Grosso. Paratici ha fatto tanti errori ma..."

Enzo Bucchioni, giornalista e direttore di Italia 7, ha espresso a Radio Bruno Toscana il suo parere sulla grande vittoria della Fiorentina a Venezia.

"Basta guardare la partita di Fagioli per…"

Bucchioni ha commentato: “Bisogna fare gli applausi per questa partita. La squadra era evidentemente contro l’allenatore precedente, basta vedere la partita che ha giocato Fagioli. Il ritorno di Vanoli ha fatto ritrovare la Fiorentina. Dico però che il Venezia, soprattutto in fase difensiva, è imbarazzante, pertanto non si passa dallo scoramento di poche ore fa all’entusiasmo per il risultato di stasera"

“A Paratici va riconosciuto che…”

Poi ha aggiunto: "Il gruppo aveva percepito che Grosso non aveva fiducia in loro, e questa è la situazione peggiore. Tra i tanti errori fatti da Paratici, bisogna riconoscergli che da uomo di calcio però è intervenuto con grande rapidità, mostrando carattere e decisionismo. Sono contento per Vanoli, come persona prima e poi come allenatore. A lui andavano riconosciuti merito e valore a fine campionato. Non era scontata la reazione della squadra stasera, e se c'è stata è grazie a lui"