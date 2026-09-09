C'era chi avrebbe voluto un suo ritorno alla Fiorentina. Intanto Palladino respinge due offerte dall'estero

Nei minuti immediatamente successivi all'esonero di Fabio Grosso, prima che prendesse quota il ritorno di Paolo Vanoli, tra i nomi accostati alla panchina della Fiorentina c'era anche quello di Raffaele Palladino.

Due offerte e due “no”

Paratici ha invece preso un'altra direzione e quindi, ad oggi, Palladino resta senza squadra dopo che in estate ha lasciato la panchina dell'Atalanta. Per lui - riporta Matteo Moretto - sono arrivate due proposte dall'estero, entrambe rifiutate. I club in questione erano la Dinamo Kiev e il Trabzonspor.

Palladino vuole l'Italia

Palladino starebbe aspettando delle offerte in Italia o in Inghilterra, volendo dunque rimanere in uno dei top cinque campionati europei. L'ex allenatore viola spera di trovare un progetto a lungo termine, dove poter lavorare in serenità con la prospettiva di rimanere per più di un anno.