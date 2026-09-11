Paratici: "L'esonero di Grosso? Ha dimostrato poca fiducia nella squadra e nel progetto. Ripartiamo con Vanoli che l'anno scorso ha fatto un'impresa"

Il ds della Fiorentina Fabio Paratici è stato intervistato da DAZN prima del fischio d'inizio della gara contro il Venezia: "Presa la decisione noi siamo andati dritti, dobbiamo pensare alle partite e a mettere il nuovo tecnico Vanoli e il suo staff nelle migliori condizioni per lavorare".

Sul ritorno di Vanoli

Ripartiamo con Paolo perché l'anno scorso ha fatto una grande impresa, un ottimo lavoro e conosce i giocatori e la piazza. Stasera dobbiamo fare una gara per trovare un'identità. In questo progetto non ci sono scorciatoie, troveremo buche e salite, ma dobbiamo proseguirlo a dovere. Noi siamo convinti di quello che stiamo facendo".

Sull'esonero di Vanoli

“La decisione è arrivata dopo un confronto in cui l'allenatore ha dimostrato poca fiducia nella squadra nel progetto. Non sarebbe stato il bene del club e quindi siamo andati in un'altra direzione. Per quanto ci riguarda prenderò sempre la decisione che in quel momento è la migliore per il club, e non per me stesso. L'ho sempre fatto e continuerò a farlo”.