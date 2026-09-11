Ranieri: "Questa è stata una settimana particolare, ma siamo pronti per ripartire. Conosciamo Vanoli, lo abbiamo trovato più carico di prima"

Il difensore della Fiorentina Luca Ranieri è intervenuto a DAZN prima della gara contro il Venezia.

Sulla partita

Ranieri ha dichiarato: "Questa è stata una settimana sicuramente particolare, non è l'inizio di campionato che ci aspettavamo, ma il campionato è ancora lunghissimo. E' arrivato il mister, tanti lo

conosciamo e siamo pronti a ripartire".

Sul ritorno di Vanoli

Poi ha commentato così il ritorno in panchina di Vanoli: "Lo abbiamo ritrovato più carico di prima, abbiamo lavorato a grande intensità e ci ha dato entusiasmo".