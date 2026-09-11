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La formazione ufficiale della Fiorentina: Vanoli cambia in attacco! Ranieri da terzino bloccato?

Redazione /
Beto Betuncal
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Paolo Vanoli ha deciso quale sarà l'undici di partenza della sua prima partita con la Fiorentina in questa stagione. Il Vanoli-bis inizia con alcune novità rispetto alla gestione di Fabio Grosso. 

Le scelte di Vanoli

Questa la formazione schierata da Paolo Vanoli: In porta De Gea, davanti al portiere spagnolo una linea a quattro composta da Jimenez a destra , Dragusin e Viery centrali e Ranieri che dovrebbe agire terzino sinistro bloccato. Il regista della squadra sarà Fagioli, affiancato dalle mezzali Atta e Ndour. La punta centrale sarà Beto, al debutto dal primo minuto in maglia viola. Al fianco del portoghese agiranno le due giovani ali Njie e Mastantuono. 

La formazione titolare

4-3-3 De Gea, Jimenez, Dragusin, Viery, Ranieri, Fagioli, Atta, Ndour, Mastantuono, Beto, Njie. 

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