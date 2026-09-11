Breda: "C'è qualcosa che non torna nella Fiorentina. Mercato ottimo, strano che Grosso si fosse già rassegnato. E Vanoli..."

L'ex calciatore Roberto Breda ha parlato del difficile inizio della Fiorentina e dell'avvicendamento in panchina tra Grosso e Vanoli a Tuttomercatoweb.

Qualcosa non torna

“Faccio fatica a parlare della questione Fiorentina - ha detto Breda - c'è qualcosa che non mi torna. Reputo la viola una squadra che ha fatto un ottimo mercato. Non so cosa sia successo. Certamente Vanoli arriva con una carica e una determinazione importante”.

Il ruolo dell'allenatore

"Tutti noi allenatori abbiamo grande autostima a prescindere dai gruppi che abbiamo, da ciò che si legge sembra che Grosso si fosse rassegnato, ma è strano perché siamo ad inizio stagione. Faccio fatica a dare giudizi. Ma subentra uno che aveva grande voglia".