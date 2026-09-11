"Vanoli meritava la conferma già a giugno. Brescianini non è un costruttore, la sua forza sono gli inserimenti nell'area avversaria"

L'allenatore Bruno Tedino ha commentato a Radio Bruno Toscana la situazione della Fiorentina: “Ho conosciuto Paratici quasi trent'anni fa e già allora ragionava da dirigente. E' un uomo lungimirante, con Grosso pensava di poter fare un calcio diverso ma i risultati non sono stati benevoli. Vanoli torna dopo aver compiuto un'impresa e probabilmente meritava la conferma già qualche mese fa”.

“Brescianini utile nell'area avversaria”

Poi Tedino ha parlato di Brescianini, che conosce molto bene avendolo allenato nella Virtus Entella: “E' un giocatore particolare che ha bisogno di avere campo davanti a sé. Non è un costruttore né possiede la classe di Fagioli, ma è bravo a inserirsi e concludere l'azione oltre ad avere ottime abilità nel gioco aereo. Può tornare utile se gli si dà modo di entrare spesso nell'area avversaria”.