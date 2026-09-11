Le variabili chiamate Brescianini e Goncalves, ma il blocco iniziale sembra granitico

Anticipare la formazione della Fiorentina che scenderà in campo il giorno della partita è anche una sorta di gioco, una rincorsa a indicazioni e qualche volta anche ad illazioni.

Però stavolta c'è quasi assoluta concordanza tra i vari media rispetto all'undici iniziale che vedremo in laguna con De Gea in porta, Dodo, Pongracic, Ranieri e Valdepenas dietro, Ndour, Fagioli e Atta a centrocampo, e Mastantuono e Njie a supporto di Beto.

La prima variabile

Ci sono però un paio di variabili, che non è detto però che siano giuste, che emergono qua e là. La prima è rappresentata da Brescianini dato da La Nazione al posto di un Atta che, va detto, non è ancora al cento per cento.

La seconda variabile

La seconda invece è Goncalves che La Gazzetta dello Sport propone invece sulla sinistra del fronte offensivo in luogo di Njie.

Qualche chance l'avrebbe anche Joao Mario di giocare a sinistra ma è un'ipotesi che non trova grandissimo credito tra i media che si occupano delle vicende viola.