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Le variabili chiamate Brescianini e Goncalves, ma il blocco iniziale sembra granitico

Redazione /
Pedro Goncalves
Pedro Goncalves. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Anticipare la formazione della Fiorentina che scenderà in campo il giorno della partita è anche una sorta di gioco, una rincorsa a indicazioni e qualche volta anche ad illazioni. 

Però stavolta c'è quasi assoluta concordanza tra i vari media rispetto all'undici iniziale che vedremo in laguna con De Gea in porta, Dodo, Pongracic, Ranieri e Valdepenas dietro, Ndour, Fagioli e Atta a centrocampo, e Mastantuono e Njie a supporto di Beto. 

La prima variabile

Ci sono però un paio di variabili, che non è detto però che siano giuste, che emergono qua e là. La prima è rappresentata da Brescianini dato da La Nazione al posto di un Atta che, va detto, non è ancora al cento per cento. 

La seconda variabile

La seconda invece è Goncalves che La Gazzetta dello Sport propone invece sulla sinistra del fronte offensivo in luogo di Njie

Qualche chance l'avrebbe anche Joao Mario di giocare a sinistra ma è un'ipotesi che non trova grandissimo credito tra i media che si occupano delle vicende viola. 

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