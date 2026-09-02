Anche Ranieri saluta Mandragora: "In te ho trovato un amico vero. Sapevamo di poter contare sempre l'uno sull'altro"

L'ultimo giorno di mercato ha segnato l'addio alla Fiorentina di Rolando Mandragora, passato a titolo definitivo al Torino. Il centrocampista stamattina ha salutato Firenze, con una punta di polemica nei confronti di Paratici.

“In te ho trovato un amico”

Per lui sono arrivati diversi messaggi, come quello di Parisi, ma non poteva mancare quello di uno dei calciatori che gli era più legato. “Si dice che chi trova un amico trova un tesoro, e io ho trovato te - scrive su Instagram Luca Ranieri - Ci siamo conosciuti quasi cinque anni fa e da quel momento siamo sempre stati insieme: viaggi, vacanze, pranzi, cene, momenti belli e momenti difficili”.

“Ti auguro il meglio”

“Tutto questo però - continua - con la consapevolezza che si poteva sempre contare l'uno sull'altro. Ti auguro il meglio che la vita possa offrire, fratello mio. Mi mancherai mostro!”.