Parisi e il saluto a Mandragora: "Sei stato molto di più di un compagno di squadra per me"
Mandragora consola Parisi dopo l'infortunio
E della partenza di Rolando Mandragora non è rimasto sicuramente contento Fabiano Parisi. I due alla Fiorentina avevano cementato il loro rapporto.
“Molto di più di un compagno di squadra”
“Ci sono persone che incontri per caso e che, senza accorgertene, diventano parte della tua vita - scrive sui social l'esterno sinistro rivolgendosi al centrocampista - Tu per me sei stato molto più di un compagno di squadra: sei stato un compagno di viaggio, di emozioni, di momenti belli e difficili”.
“Cambi maglia ma non cambia quello che sei stato per me”
E poi: “Mi sono affezionato a te e al nostro legame in un modo che va oltre il calcio. Oggi cambi maglia, ma non cambia quello che sei stato e che continuerai a essere per me. Alcune persone lasciano un segno”.
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