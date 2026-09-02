Parisi e il saluto a Mandragora: "Sei stato molto di più di un compagno di squadra per me"

E della partenza di Rolando Mandragora non è rimasto sicuramente contento Fabiano Parisi. I due alla Fiorentina avevano cementato il loro rapporto.

“Molto di più di un compagno di squadra”

“Ci sono persone che incontri per caso e che, senza accorgertene, diventano parte della tua vita - scrive sui social l'esterno sinistro rivolgendosi al centrocampista - Tu per me sei stato molto più di un compagno di squadra: sei stato un compagno di viaggio, di emozioni, di momenti belli e difficili”.

“Cambi maglia ma non cambia quello che sei stato per me”

E poi: “Mi sono affezionato a te e al nostro legame in un modo che va oltre il calcio. Oggi cambi maglia, ma non cambia quello che sei stato e che continuerai a essere per me. Alcune persone lasciano un segno”.